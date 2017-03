Watford legt voor volgend seizoen Colombiaanse concurrent voor Christian Kabasele vast

Door: redactie

1/03/17 - 19u47 Bron: Belga

Jorge Segura. © ap.

Watford heeft zijn eerste versterking voor volgend seizoen beet. De Colombiaanse centrale verdediger Jorge Segura is vanaf juli de nieuwe ploegmaat van Christian Kabasele. Dat maakte zijn huidige club Envigado vandaag bekend.

"Watford en Envigado zijn tot een akkoord gekomen over de transfer van Jorge Segura. De speler blijft bij de Oranjehemden tot en met juni 2017", tweette de Colombiaanse eersteklasser.



De twintigjarige Segura moet volgend seizoen bij Watford de concurrentie aangaan met onder meer Christian Kabasele, die er in het merendeel van de wedstrijden niet in de basis staat. De Hornets beleven een zorgeloos seizoen in de Premier League. Met 31 punten uit 26 wedstrijden bezetten Kabasele en co de twaalfde plaats.