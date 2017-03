Verkoop van AC Milan aan Chinese investeerders opnieuw uitgesteld

Door: redactie

3/03/17 - 12u26 Bron: Belga

© photo news.

De verkoop van de Italiaanse topclub AC Milan aan een groep Chinese investeerders is uitgesteld naar een nog niet bepaalde datum nadat de deadline niet werd gehaald. Dit maakte Adriano Galliani, gedelegeerd bestuurder bij AC Milan, vandaag bekend.

Fininvest, de investeringsmaatschappij van Silvio Berlusconi, had in augustus vorig jaar ingestemd met de verkoop van 99 procent van de aandelen van AC Milan. Sino-Europe Sports (SES) was bereid om daarvoor een bedrag van 740 miljoen euro op tafel te leggen. Aanvankelijk was het de bedoeling om de transactie tegen het eind van 2016 af te ronden, maar intussen is de verkoop al verschillende keren uitgesteld.



"De Chinese partner heeft gevraagd om de ondertekening met een maand uit te stellen. Dat zou mogelijk zijn door een schijf van 100 miljoen euro over te maken", zo meldt de bron aan het Franse persbureau AFP.



Investeerder trekt zich terug

Volgens Italiaanse media hebben de overnemers, die eerder al een voorschot van 200 miljoen euro hadden betaald, het moeilijk om de transactie rond te krijgen omdat een van hun investeerders zich heeft teruggetrokken. De krant 'La Repubblica' schrijft dat een Chinese investeerder die 80 tot 100 miljoen euro had moeten inbrengen geen toelating heeft gekregen om het geld het land uit te voeren.



AC Milan was meer dan dertig jaar in handen van de 80-jarige Italiaanse oud-premier Berlusconi. Onder 'Il Cavaliere' vond de club weer aansluiting bij de Europese top, maar de laatste jaren is AC Milan weer weggezakt tot het niveau van een middenmotor. Momenteel staat de club 7de in de Serie A.