Hummels over fans: "Ons beledigen en bespuwen is gewoonweg fout"

Egon Van Nijverseel

1/03/17 - 16u20 Bron: Dailymail

Bayern München-speler Mats Hummels heeft kritiek op de manier waarop fans hen behandelen. Hij vindt dat het slechte gedrag van fans in Duitsland tegenover spelers en trainers erger wordt.

Het meest recente incident kwam er tijdens de wedstrijd tussen Hertha Berlin en Bayern München. Tijdens de match werd Ancelotti bespuwd door supporters, waarop hij atwoordde met een opgestoken middelvinger. Hummels vertelt ook dat hij regelmatig het slachtoffer is van dergelijke beledigingen.



"Het lijkt erop dat er een algemene tendens is om spelers te beledigen," zegt Hummels tegen Sport-Bild. "Supporters uiten hun frustraties op de spelers en trainers. Ons beledigen en bespuwen is gewoonweg fout. Je kan dat op straat toch ook niet zomaar doen? In het algemeen is de situatie in de laatste tien jaar enorm verslechterd, maar uiteindelijk moeten we er toch mee omgaan."