Victor Moses tot 2021 ploegmaat van Courtois en Hazard bij Chelsea

Bewerkt door: Glenn Bogaert

1/03/17 - 14u23 Bron: Belga

© photo news.

Victor Moses heeft zijn contract bij Chelsea met twee jaar verlengd en heeft zijn lot tot eind 2021 aan dat van de Londense topclub verbonden. Dat heeft de club van Rode Duivels Eden Hazard, Thibaut Courtois en Michy Batshuayi vandaag bevestigd.

De 26-jarige Nigeriaanse winger ruilde in 2012 Wigan voor Chelsea. Na uitleenbeurten aan Liverpool, Stoke en West Ham keerde hij dit seizoen terug naar Stamford Bridge en nieuwe coach Antonio Conte zette hem in het 3-4-3-systeem al 28 keer tussen de lijnen.



"Ik ben bijzonder tevreden met deze contractverlenging", klinkt het op de website van 'The Blues'. "Nu moeten we ons op het team focussen en hard blijven werken, zodat we wedstrijden kunnen winnen en zo dit seizoen de titel kunnen pakken".



Chelsea is de fiere leider in de Engelse Premier League, het heeft tien punten voorsprong op eerste achtervolger Tottenham. Op speeldag 27 moeten de blauwhemden op maandag 6 maart op bezoek bij West Ham.