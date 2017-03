Topschutter Jonas blijft Benfica trouw

Lander Verhoeven

1/03/17 - 12u29 Bron: Belga

Jonas Gonçalves Oliveira (links) © afp.

De Braziliaanse aanvaller Jonas Gonçalves Oliveira heeft zijn contract bij Benfica met één seizoen verlengd en blijft de Portugese landskampioen trouw tot eind 2019. Dat meldt de topclub uit Lissabon op zijn website.

De 32-jarige spits, goed voor twaalf interlands met de Braziliaanse nationale elf, speelt sinds 2014 voor Benfica. Vorig seizoen had hij met 32 doelpunten nog een erg groot aandeel in de landstitel van Os Aguias. Dit seizoen zit hij ondanks veel blessureleed aan negen doelpunten in achttien wedstrijden (alle competities inbegrepen), in totaal vond hij in 99 duels 76 keer de weg naar de netten.



Tussen 2011 en 2014 droeg Jonas de kleuren van Valencia. Daarvoor voetbalde hij in eigen land bij onder meer Santos en Gremio. Met Befica pakte hij al twee landstitels, twee Ligabekers en een Supercup.