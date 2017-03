Lukaku blijft dromen van meer: "Ik wil de grootste prijzen winnen"

Door: Kristof Terreur

1/03/17 - 08u34

De contractonderhandelingen tussen Everton en agent Mino Raiola zitten in de eindfase, maar zolang de krabbel er niet staat, weigert Romelu Lukaku (23) zich uit te spreken. Hij droomt van meer: "Ik wil de grootste prijzen winnen."

De ambitie is hoog, de honger groot. In een interview met tv-zender Sky Sports onderstreepte Lukaku dat nog eens. Geconfronteerd met de uitlatingen van zijn makelaar over zijn nieuwe overeenkomst, zei hij: "Mijn makelaar voert alle gesprekken. Ik focus me op het voetbal. Op het veld kan je zien dat ik erg tevreden ben met de resultaten. We moeten op dat elan doorgaan." Bevestigen dat hij voor 99,99999 procent bij zal tekenen, zoals zijn makelaar beweert, deed hij niet. Lukaku houdt een slag om de arm.



Met een weekloon van ruim 110.000 euro per week kan de co-topschutter straks de bestbetaalde speler ooit uit de clubgeschiedenis worden bij Everton. Alleen ligt er voor hem een lastige knoop. Zijn krabbel sluit een transfer niet uit, maar het zal zijn marktwaarde opnieuw de lucht in jagen. Met een prijs van ruim 80 miljoen euro is hij sowieso slechts betaalbaar voor een beperkt kransje. Zeg gerust enkel de tien rijkste clubs ter wereld en de Chinezen, die hem niet interesseren. De helft van de elite zit (nog?) niet te wachten op onze landgenoot. En knapte Chelsea in mei niet af op de hoge eisen van Everton?