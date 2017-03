Tottenham wil snel akkoord met Alderweireld over nieuw contract

Door: Kristof Terreur

1/03/17 - 06u49

© getty.

Tottenham maakt zich sterk dat het snel een finaal akkoord zal bereiken met Toby Alderweireld (26) over een nieuw contract.

Het bestuur wil hem loon naar werk geven na een sterk eerste anderhalf jaar op White Hart Lane. Alderweireld verdient momenteel 3,1 miljoen bruto op jaarbasis, zo'n 60.000 euro per week, maar daar komt een schepje bovenop.



In het nieuwe contract wordt ook geen clausule opgenomen zoals in zijn huidige. Alderweireld kan in 2019, in zijn laatste contractjaar, eventueel voor dat vastgelegd bedrag van 30 miljoen euro vertrekken, wanneer Spurs de eenzijdige optie in zijn contract lichten. Het afgelopen jaar tekenden alle sterkhouders bij Spurs bij. Ook Vertonghen en Dembélé.