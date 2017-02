Duitse ex-international Kevin Grosskreutz in het ziekenhuis na vechtpartij

Door: redactie

Kevin Grosskreutz verblijft momenteel in een ziekenhuis waar hij herstelt van een vechtpartij. Dat heeft VfB Stuttgart, de club van de 28-jarige voormalige Duitse international, vandaag bekendgemaakt.

"Gezien de omstandigheden gaat het goed met Kevin Grosskreutz", liet Stuttgart op zijn website weten. "Allicht zal hij morgen het ziekenhuis mogen verlaten. Onze speler zal na het voorval klacht indienen."



Grosskreutz zou in de nacht van maandag op dinsdag bij een vechtpartij betrokken geweest zijn, maar de precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Volgens rapporten van de politie van Stuttgart raakte afgelopen nacht een 28-jarige man aan het hoofd gewond tijdens een schermutseling, maar een identiteit wordt niet gegeven. Ook een 16-jarige jongeman werd naar het ziekenhuis gevoerd, en de politie arresteerde vier personen.



Grosskreutz maakte in het verleden grote sier bij de Duitse topclub Dortmund, maar is nu verzeild bij VfB Stuttgart in de tweede klasse. Stuttgart staat na 22 speeldagen wel aan de kop met vijf punten meer dan eerste achtervolger Hannover. De verdediger telt zes caps bij de Duitse nationale ploeg, met wie hij in 2014 de wereldtitel pakte. In Brazilië speelde Grosskreutz echter geen minuut.