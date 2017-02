Hoe Bastian Schweinsteiger het leven van een moedeloze scheidsrechter gered heeft

Thomas Lissens

28/02/17 - 16u49

Bastian Schweinsteiger. © afp.

Bastian Schweinsteiger komt amper in actie bij Manchester United, maar dat weerhoudt de wederhelft van Ana Ivanovic er niet van om op positieve wijze het nieuws te halen. Door toedoen van de 32-jarige Duitser heeft een moedeloze scheidsrechter immers besloten om niet voor de tweede keer een zelfmoordpoging te ondernemen. Dat zegt de 46-jarige man in een interview met de Zwitserse krant Blick.

Babak Rafati had al een mislukte zelfmoordpoging achter de rug toen hij in 2011 een brief van Schweinsteiger kreeg. De middenvelder speelde toen nog bij Bayern München en Rafati geeft aan dat die brief ervoor zorgde dat hij zichzelf niet opnieuw van het leven probeerde te beroven.



"Toen ik in het ziekenhuis aan het herstellen was van mijn zelfmoordpoging, was ik al aan het nadenken over een nieuwe methode", verklaart Rafati. "Maar toen ik de brief van Schweinsteiger las, heb ik beslist dat ik geen zelfmoord meer zou plegen."



"Hij schreef dat het normaal is dat mensen tijdens hun leven fouten maken. Maar het is volgens hem zaak om daar sterker uit te komen, niet om te vluchten", aldus de Duitse scheidsrechter. "De brief heeft mijn ogen echt wel geopend. Ik heb de hulp van een psycholoog gezocht en nu besef ik dat het leven eigenlijk heel mooi is."