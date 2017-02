Europees onderzoek: kunstgraskorrels zijn veilig

Door: redactie

Sporten op kunstgrasvelden met rubberkorrels brengt zeer weinig risico met zich mee, ook voor kinderen. Dat geldt ook voor de mensen die werken met het zogeheten rubbergranulaat, de vermalen autobanden waarvan de korrels worden gemaakt.

Dat oordeelde het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) dinsdag na onderzoek op verzoek van de Europese Commissie. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) noemde de risico's voor de gezondheid in december al "praktisch verwaarloosbaar".



Critici stellen dat het materiaal hoge concentraties kankerverwekkende stoffen bevat en ziekmakend kan zijn. Het ECHA bevestigt dat er tal van gevaarlijke stoffen in zitten, maar dat de kans op kanker zeer laag is. Naast inslikken en inademen werd ook gekeken naar huidcontact met de korrels. Het advies is wel te douchen na het sporten.



In Nederland was er de afgelopen maanden veel ophef over kunstgrasvelden met rubberkorrels.