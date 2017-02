Koeman: "Rooney is welkom om Everton te versterken met zijn terugkeer"

Egon Van Nijverseel

28/02/17 - 12u54 Bron: Sky Sports

© reuters.

Everton-coach Ronald Koeman vertelde in een interview met Sky Sports dat hij ervoor openstaat om Wayne Rooney te laten terugkeren naar Everton. Rooney speelt momenteel voor Manchester United, maar zijn toekomst daar is allesbehalve zeker. ""Hij is welkom om Everton te komen versterken", aldus Koeman.

Wayne Rooney maakte in 2002 op 16-jarige leeftijd zijn debuut bij 'The Toffees'. Twee jaar later maakte hij al de overstap naar Manchester United, waar hij nu nog altijd speelt. Koeman loofde de kwaliteiten van Rooney en vertelde dat hij de juiste keuze maakte door in de Premier League te blijven.



"Ik vind dat Rooney nog steeds op een hoog niveau speelt en hij maakte de juiste keuze door bij Manchester United en in de Premier League te blijven", vertelt Koeman. "Hij kan zeker nog twee of drie jaar meedraaien op het hoogste niveau. Wat er op het einde van het seizoen zal gebeuren, dat weet ik niet. Ik ben van mening dat hij één van de spelers is die ons team nog sterker kan maken. Rooney is welkom om Everton te versterken met zijn terugkeer."