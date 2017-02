Besiktas lijkt rivaal Galatasaray nu al helemaal uit te tellen in titelstrijd

Door: redactie

Galatasaray lijkt de titel in de Turkse voetbalcompetitie te kunnen vergeten. Het team van trainer Igor Tudor, de vervanger van de onlangs ontslagen Jan Olde Riekerink, ging in eigen stadion onderuit tegen koploper Besiktas: 0-1. Het verschil tussen de twee clubs op de ranglijst liep daarmee op tot tien punten. In Turkije staan nog twaalf speelronden op het programma.



Bij Galatasaray, dat derde staat, maakte Wesley Sneijder zijn rentree na een afwezigheid van drie weken wegens een hamstringblessure. De Oranje-international werd een kwartier voor tijd vervangen door Eren Derdiyok. De enige treffer kwam kort na rust op naam van de Braziliaan Anderson Talisca.