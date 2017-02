Anderlecht-tegenstander APOEL verliest topper bij Apollon Limassol

Door: redactie

Igor De Camargo en APOEL Nicosia hebben vanavond in de topper van de 25e speeldag van de Cypriotische eerste klasse een 2-0 nederlaag geleden bij Apollon Limassol. Het is voor APOEL de eerste nederlaag in 14 competitiewedstrijden. APOEL is in de achtste finales van de Europa League de volgende tegenstander van Anderlecht.