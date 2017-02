Sporting laat topschutter Bas Dost niet naar club van Witsel vertrekken

Door: redactie

27/02/17 - 18u24 Bron: AD

© epa.

Bas Dost maakt het seizoen definitief af bij Sporting Lissabon. De clubleiding van de Portugezen is niet van plan om de topschutter naar China te laten vertrekken.

Voor de 27-jarige Nederlandse international was er serieuze interesse van het Chinese Tianjin Quanjian (de club van Axel Witsel), maar Sporting-president Bruno de Carvalho bleek zelfs voor een bod van 40 miljoen euro niet te vermurwen. Omdat de transfermarkt in China pas op 28 februari middernacht sluit, had Dost nog tot morgen de tijd om een uiterst lucratieve transfer te versieren. "Maar ik stond er zelf ook niet om te springen. Het was niet mijn hoogste prioriteit om naar China te gaan. Ik heb het bij Sporting uitstekend naar mijn zin", zegt Dost over de afgesprongen transfer.



Dost, in een niet zo ver verleden nog ploegmaat van Kevin De Bruyne bij Wolfsburg, is goed op weg om in zijn eerste jaar bij Sporting topscorer van Portugal te worden. Gisteren maakte hij op het veld van Estoril (0-2 winst) uit een strafschop alweer zijn 18de treffer van het seizoen. Dat zijn er vijf meer dan Kostantinos Mitroglou (Benfica) en André Silva (Porto), zijn naast belagers op de topscorerslijst.