27/02/17

Wesley Sneijder maakt vanavond na ruim drie weken afwezigheid zijn rentree bij Galatasaray. De Nederlandse middenvelder komt aan de aftrap in de competitiewedstrijd tegen koploper Besiktas. Sneijder viel begin februari in de bekerwedstrijd tegen Basaksehir uit met een hamstringblessure en kwam sindsdien niet meer in actie. Galatasaray begint aan de confrontatie met zeven punten achterstand op Besiktas.