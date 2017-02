Fellaini: "Ik vind dat de supporters van Standard een sterke ploeg verdienen"

Door: redactie

Marouane Fellaini won gisteren met Manchester United de EFL Cup door in de finale op Wembley Southampton te verslaan (3-2). Big Fella mocht weliswaar amper vier minuten meevoetballen. In een interview met Eleven Sports blikt de Rode Duivel terug op zijn seizoen bij Manchester United, heeft hij het over de Rode Duivels en Standard. "Of ik op een dag terugkeer naar Standard? Waarom niet?"

"Mourinho had vanaf het begin heel veel vertrouwen in mij. Twee dagen nadat hij zijn contract had getekend, belde hij me op om te zeggen dat hij op mij rekende. Onze relatie is sinds het prille begin goed. Hij sprak meteen zijn vertrouwen uit. Hij zei dat ik niet mocht vertrekken. Dan trek je met een goed gevoel op vakantie en naar het EK. Als je dan het werk herneemt, ga je er vol voor. Maar ik ben door een moelijke periode gegaan dit seizoen. Mourinho was er altijd voor me, net als de hele ploeg, net als vedetten als Pogba en Ibrahimovic. Ze spelen een spelletje met de pers. Het zijn gewone jongens. Ze geven goede raad, omwille van hun ervaringen bij andere grote clubs. Het zijn echt toffe, eenvoudige kerels. We plagen mekeer heel veel, maar tijdens de trainingen blijft iedereen serieus. We willen winnen."



Wat verwacht Fellaini van de Rode Duivels? "Ik denk dat we over de juiste kwaliteiten beschikken. Er is wat frustratie omdat we op het EK niet ver genoeg geraakt zijn. Een aantal van de spelers hebben kritiek geuit op Wilmots. Maar de coach heeft veel gegeven aan dit team. Martínez doet het heel goed tot dusver. Hij is van tactisch systeem veranderd. Met drie verdedigers achteraan en dat loopt voorlopig goed. Hij heeft veel ervaring en dan heb je nog Thierry Henry om het team te helpen. Je merkt veel goesting bij de spelers."



En hoe kijkt hij naar de ontwikkelingen bij Standard die andermaal naast play-off 1 grijpen? "Ik vind dat de supporters van Standard een sterke ploeg verdienen. De fans geven alles op voor het voetbal. Ik heb daar een geweldige periode gekend met een titel. De ambiance op Sclessin is uniek. Nergens in België krijg je zo'n warme sfeer. Of ik op een dag terugkeer naar Standard? Waarom niet? Als het project me aanstaat, als de wil om te winnen aanwezig is, waarom niet?"