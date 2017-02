Mario Götze sukkelt met stofwisselingsstoornis

© getty.

Mario Götze is voor onbepaalde tijd buiten strijd bij Borussia Dortmund. De 24-jarige aanvaller sukkelt met problemen met de stofwisseling.

De medische problemen van Götze kwamen aan het licht na uitgebreide onderzoeken. De held van de WK-finale in 2014 kampte de voorbije maanden steevast met spierblessures. Omdat Götze tijdens zijn weinige optredens ver weg bleef van zijn vertrouwde niveau, leidde dat tot speculaties over zijn gezondheid. Nu blijkt dat de spits problemen ondervindt met de stofwisseling.



"We zijn blij dat we nu de oorzaak kennen van Mario's blessures", zegt sportief directeur Michael Zorc. "We zijn ervan overtuigd dat hij ons na een volledig herstel met zijn buitengewone talent nog een meerwaarde zal bieden. Borussia Dortmund verleent Mario Götze tijdens zijn revalidatie zijn maximale steun."



Götze zelf toont zich optimistisch over zijn herstel. "Ik ben momenteel in behandeling en doe er alles aan om zo snel mogelijk de trainingen te hernemen. Ik wil mijn club nog veel diensten bewijzen."



Mario Götze keerde afgelopen zomer van Bayern München terug naar Borussia Dortmund, de club waar hij in 2009 zijn debuut als prof maakte. De Duitse international kwam dit seizoen maar in elf competitiewedstrijden in actie, waarin hij slechts één keer scoorde.