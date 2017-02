Ploegmaat van Carrasco krijgt werkstraf na nachtelijke ruzie met ex

Door: redactie

27/02/17 - 15u23 Bron: afp/belga

Lucas Hernandez (rechts) viert een doelpunt met ploegmaat Yannick Carrasco. © afp.

Atletico Madrid-verdediger Lucas Hernandez en zijn ex-vriendin zijn veroordeeld tot een werkstraf van 31 dagen. Verder dienen ze zes maanden uit elkaars buurt te blijven. Beiden werden gerechtelijk vervolgd wegens een nachtelijke ruzie.

De 21-jarige Hernandez en zijn (intussen ex-)vriendin werden vervolgd omwille van huiselijk geweld. Tijdens een nachtelijke ruzie zouden ze elkaar begin februari te lijf zijn gegaan. Agenten kwamen op 3 februari omstreeks half drie naar de woning van het koppel. Hernandez bracht de rest van de nacht door achter tralies.



De voetballer en zijn ex-vriendin hadden geen klacht ingediend tegen elkaar, maar het parket oordeelde dat de feiten ernstig genoeg waren om tot vervolging over te gaan. Het parket vroeg zeven maanden gevangenisstraf voor Hernandez en zes maanden voor zijn ex.



Hernandez is bij Atletico Madrid een ploegmaat van Yannick Carrasco. De centrale verdediger geldt als een grote belofte en mocht van coach Diego Simeone dit seizoen al veertien keer opdraven in de eerste ploeg.