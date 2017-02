Italiaanse media lyrisch over Nainggolan: "Iemand moet een film maken over Radja"

© kos.

video Radja Nainggolan is hot in Italië. Onze landgenoot scoorde in de topper bij Inter gisteren twee fantastische goals in de 1-3 zege. De Italiaanse kranten zijn vol lof over 'Ninja'. "De Oscar is voor Nainggolan."

Het toonaangevende Gazzetta dello Sport roept Nainggolan uit tot artiest. "Nainggolan is onsterfelijk. Op het veld loopt hij de longen uit zijn lijf, recupereert ballen en maakt parels van doelpunten. Een echte artiest." De krant vond wel dat Nainggolan een fout had gemaakt, vlak voor zijn tweede goal. "Onbegrijpelijk dat de ref niets had gezien."



Corriere dello Sport vindt dat Nainggolan een 8,5/10 verdient voor zijn prestatie. "Hij maakt al langer belangrijke doelpunten voor AS Roma, maar nu zijn ze ook nog eens mooi. Meester van San Siro." Beide kranten titelen ook dat de Oscar voor Nainggolan is.



"Nainggolan sleepte Roma er doorheen met twee doelpunten", schrijft La Stampa. "Inter vergooit zijn kansen op de Champions League, met dank aan een fantastische speler als Nainggolan. Twee meesterwerken van de Belg, die de show stal in San Siro." De tweede treffer van onze landgenoot omschrijft La Stampa als "een vuurbal aan 99 kilometer per uur die doelman Handanovic doorboort."



"De voeten van een danser op twee krachtige benen, met littekens van de strijd", schrijft La Repubblica. "Radja geeft vol gas en drijft het tempo op wanneer hij maar wil. Het is een waakhond die je blijft achtervolgen. En plots maakt hij goals zoals Francesco Totti."



Il Messaggero wil dan weer een film zien over Nainggolan. "Hij loopt constant, zit vol ideeën en scoorde twee fantastische goals. Inter was zijn laatste slachtoffer. Iemand moet een film maken over Nainggolan!"



Zelfs van de tegenstand kreeg Nainggolan complimenten. "Nainggolan scoort vandaag twee goals van een kampioen, daar kan je weinig op zeggen", vertelde Inter-kapitein Mauro Icardi. "Radja is zo'n sterke speler, en hij blijft maar progressie boeken. Hij is een complete middenvelder, die ons pijn deed met zijn kracht en kwaliteit", besloot Inter-coach Stefano Pioli.