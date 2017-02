Belg Théo Bongonda speelt belangrijke rol in puntendeling van Celta bij Gijon

Egon Van Nijverseel

26/02/17 - 20u36 Bron: Belga

Bongonda in actie tegen Deportivo Alaves © getty.

Celta de Vigo is vanavond op de 24e speeldag van de Primera Division op een 1-1 gelijkspel blijven steken bij Sporting Gijon. Théo Bongonda speelde de hele wedstrijd en was belangrijk in de aanloop naar het doelpunt van Celta.