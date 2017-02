'Ibracadabra' bezorgt Manchester United de League Cup na absolute thriller

Egon Van Nijverseel

26/02/17 - 19u33

© photo news.

video José Mourinho heeft zijn eerste prijs beet als coach van Man United. Op Wembley won hij de finale van de League Cup met 3-2 van Southampton. Het was de Zweed Zlatan Ibrahimovic die in de slotminuten met zijn tweede treffer voor de verlossing zorgde.

Southampton probeerde Manchester United al snel onder druk te zetten, maar kwam niet tot kansen. 'The Saints' lieten United rustig voetballen en kwamen pas in actie wanneer ze over de helft kwamen. Wembley ontplofte wanneer Giabbiadini van Southampton de bal tegen de netten schoot, maar de lijnrechter oordeelde al snel dat het buitenspel was. Onterecht zo blijkt uit de herhaling, Southampton had dus op voorsprong moeten staan. 'The Mancunians' vonden niet onmiddelijk een antwoord op het spel van Southampton. Wie anders dan Zlatan Ibrahimovic zorgde voor dit antwoord. De Zweed krulde een vrije trap vanop een 20-tal meter voorbij doelman Foster, zijn 25ste goal dit seizoen.



De Southampton-spelers waren duidelijk van hun melk door het onterecht afgekeurde doelpunt. Jesse Lingard liet zich tot nu toe nog niet zien, maar verdubbelde wel de voorsprong van United. Toch had Southampton de bovenhand, ook al zaten ze in de achtervolging. Op slag van rust kreeg Southampton eindelijk wat het verdiende. Giabbiadini tikte de voorzet van Ward-Prowse voorbij David de Gea. Ditmaal bleef de vlag beneden.