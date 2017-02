Tottenham spoelt Gentse kater via hattrick Kane vlot door tegen Stoke

Door: redactie

De verrassende Europese exit tegen AA Gent heeft weinig sporen achtergelaten op White Hart Lane. Tegen middenmoter Stoke City pakten de Spurs revanche na die voor hen pijnlijke donderdagavond op Wembley. Het werd 4-0, cijfers die bij de pauze al op het bord stonden.

Dele Alli bedankt Kane voor de assist en ook Eriksen betrekt zich in het Spurs-feestje. © afp.

Harry Kane nam een zuivere hattrick voor zijn rekening met goals in minuut 14, 32 en 37. Eerst met een overhoeks schot na een afvallende bal, nummer twee met een strak schot aan de zestien meter op corner van Eriksen en zijn hattrickgoal op vrije trap na een afleggertje van weer Eriksen. Alli maakte het 'Lillywhite' feest compleet door een counter af te ronden op assist van, jawel, Harry Kane.



De drie Duivels kregen opnieuw een plaatsje in de zestien, maar Toby Alderweireld en Jan Vertonghen werden na de pauze snel vervangen. Die eerste leek lichtgekwetst, maar volgens Pochettino zou het louter om vermoeidheid gaan. Tottenham wipt zo opnieuw over Manchester City naar de tweede plaats, op 10 punten van leider Chelsea. De Citizens speelden de derby tegen Man Utd, maar die wedstrijd is verplaatst wegens de League Cup-finale tussen de Red Devils en Southampton op Wembley.