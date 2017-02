Vardy ontkent rol in ontslag Ranieri: "Onwaar, ongegrond en zeer pijnlijk"

Egon Van Nijverseel

Jamie Vardy trok naar Instagram om te ontkennen dat hij een rol speelde in het ontslag van Leicester-coach Claudio Ranieri. Het gerucht deed de ronde dat de spelers zorgden voor zijn ontslag.

Volgens het gerucht waren het enkele oudere spelers van 'The Foxes' die naar de eigenaars van de club trokken om het ontslag te eisen. Leicester hangt nu maar nipt boven de degradatiezone, nadat ze vorig jaar onverwacht nog te titel behaalden. Jamie Vardy, sterkhouder vorig seizoen met 24 doelpunten, uitte zijn ongenoegen op zijn Instagram-account.



"Ik heb mijn woorden in dit bericht wel een onnozel aantal keer opnieuw gekozen! Ik ben het aan Claudio verschuldigd om de juiste woorden te kiezen," las zijn bericht op Instagram. "Claudio zal altijd mijn opperste respect krijgen! Wat we samen en met het team bereikt hebben was het onmogelijke! Hij geloofde in mij wanneer velen dat niet deden en daarvoor ben ik hem eeuwig dankbaar. Er zijn geruchten dat ik een rol speelde in zijn ontslag en dat is helemaal onwaar, ongegrond en zeer pijnlijk! Het enige waar we schuldig aan zijn als team is onderpresteren, wat we ook allemaal toegeven. Ik wens Claudio het allerbeste toe voor de toekomst. Dank je Claudio, voor alles."