Koploper Juventus ook tegen bescheiden Empoli foutloos

Door: redactie

26/02/17 - 08u30 Bron: ANP

Juventus heeft gisteravond geen fouten gemaakt in de jacht op de 33e landstitel. Het thuisduel met laagvlieger Empoli in de Italiaanse competitie werd met 2-0 gewonnen.

Bij de koploper kreeg de 39-jarige clublegende Gianluigi Buffon rust, in zijn plaats verdedigde de Braziliaan Neto het doel. Juventus opende vlak na rust de score. Een kopbal van Mario Mandzukic caramboleerde via keeper Lukasz Skorupski, de onderkant van de lat en opnieuw Skorupski in doel. De Braziliaan Alex Sandro verdubbelde de score. Hij draaide in het strafschopgebied weg bij zijn directe tegenstander en schoot diagonaal binnen.



Het betekende voor de ploeg van Massimiliano Allegri de dertigste thuiszege op rij in de Serie A. In de vijf sterkste competities in Europa is er maar één club die een langere reeks neerzette. Barcelona won van 1958 tot 1960 in eigen huis 39 competitiewedstrijden op rij. De overwinning geeft de 'Oude Dame' een voorsprong van tien punten op AS Roma, dat straks nog tegen Inter speelt.