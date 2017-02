Napoli lijdt pijnlijke thuisnederlaag tegen Atalanta en mag titelambities stilaan helemaal opbergen

Door: redactie

25/02/17 - 19u53

© getty.

video De revelatie in de Serie A dit seizoen is ongetwijfeld Atalanta. De club uit Bergamo staat op een puike vierde plaats en stuntte vandaag ook op het veld van Napoli. Mertens, die de negentig minuten volmaakte, en co. gingen pijnlijk met 0-2 onderuit na twee goals van Caldara. Door de nederlaag kan leider Juventus al uitlopen tot 12 punten als het vanavond in eigen huis het bescheiden Empoli over de knie legt.