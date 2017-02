Napoli lijdt pijnlijke thuisnederlaag tegen Atalanta en mag titelambities stilaan helemaal opbergen

Door: redactie

25/02/17

video De revelatie in de Serie A dit seizoen is ongetwijfeld Atalanta. De club uit Bergamo staat op een puike vierde plaats en stuntte vandaag ook op het veld van Napoli. Mertens, die de negentig minuten volmaakte, en co. gingen pijnlijk met 0-2 onderuit na twee goals van Caldara. Door de nederlaag kan leider Juventus al uitlopen tot 12 punten als het vanavond in eigen huis het bescheiden Empoli over de knie legt.

Atalanta was al vijf wedstrijden ongeslagen en klom daardoor op naar een (gedeelde) vierde plaats in het klassement. Een bijzonder straffe prestatie voor de kleine club uit Bergamo. Napoli van zijn kant had sinds 29 oktober 2016 niet meer verloren in de Serie A. De laatste thuisnederlaag dateerde al van 15 oktober (1-3 tegen Roma). Dat Caldara de bezoekers na 28 minuten op voorsprong zette, was dan ook een (kleine) verrassing te meer omdat Napoli heer en meester was. Insigne knalde al vroeg tegen de lat en doelman Berisha had op slag van rust een uitstekende redding in huis op een heerlijke vrije trap van Mertens (die kort daarvoor al een prima kans rakelings naast schoot).



Ook na de pauze stond er maar één ploeg op het veld en toen Kessie op drie minuten tijd twee gele kaarten pakte, groeide het geloof weer bij Napoli. Tot Caldara in minuut 70 een tweede keer toesloeg. Met een volley deed hij de boeken helemaal toe, want Napoli kende geen geluk meer in de afwerking. Zielinski en Callejon besloten nipt naast, Albiol vond dan weer Berisha op zijn weg. Zo bleef het bij een verrassende 0-2.