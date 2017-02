Boyata boekt met Celtic 25e zege van het seizoen tegen Hamilton

Door: redactie

Celtic heeft zijn 25e zege van het seizoen beet. De ploeg uit Glasgow versloeg op de 26e speeldag van de Scottish Premiership hekkensluiter Hamilton Academical met 2-0. Dedryck Boyata speelde de hele partij in het centrum van de Celtic-defensie.

De Fransman Moussa Dembélé (45' en 59', op penalty) was de held van de thuisploeg met twee doelpunten. Celtic heeft in de stand meerdere straatlengtes voorsprong op zijn eerste achtervolgers. Het team van coach Brendan Rodgers telt 76 punten, maar liefst 24 meer dan de tweede Aberdeen (52 punten). Eeuwige rivaal Glasgow Rangers, derde in de stand, heeft 43 punten.