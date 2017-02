Chelsea bijt tanden stuk op Swansea tot Fabianski gaat klungelen en Hazard zijn duivels ontbindt

Steven Gijbels

Zonder veel glans en zelfs met de nodige moeite heeft leider Chelsea vanmiddag afstand genomen van Swansea City. Fabregas zette de Blues na 19 minuten op voorsprong, maar op slag van rust kopte Llorente de gelijkmaker voorbij Courtois. De bezoekers hielden lang stand tot Fabianski ging klungelen op een schot van Pedro. In het slot legde Costa de 3-1 eindstand vast na een knappe actie en assist van Hazard. In de stand heeft Chelsea 11 punten meer dan achtervolger Manchester City.

11 zeges en 1 nederlaag, dat was het rapport van Chelsea in het eigen Stamford Bridge. Om u maar te zeggen dat Swansea, dat de voorbije weken wel een knappe 9 op 12 boekte, wellicht niet met al te grote verwachtingen naar Londen trok. Het spelbeeld in de eerste periode was dan ook meteen duidelijk. De bezoekers beperkten zich quasi uitsluitend tot verdedigen, loerden op die ene counter en die ene kans. Chelsea monopoliseerde de bal en startte bijzonder gretig. Een afgeweken knal van Fabregas - op assist van Hazard - zeilde maar net naast de kooi van Fabianski. De Blues kregen snel loon naar werken. De Spanjaard, bezig aan zijn 300ste wedstrijd in de Premier League, rondde een aanval via Hazard en Pedro op knappe wijze af. Fabianski voorkwam luttele tellen later een owngoal van Naughton waarna de storm van Chelsea wat ging liggen. In de extra tijd van de eerste periode sloeg Llorente iedereen met verstomming. Hij kopte de enige mogelijkheid van de Swans meteen voorbij Courtois tegen de touwen.