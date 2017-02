Invaller Bakkali kan voor Valencia geen punt redden bij Alavés

Door: redactie

25/02/17 - 15u25 Bron: Belga

Simone Zaza. © getty.

Valencia heeft geen vervolg kunnen breien een zijn stuntzege van afgelopen woensdag tegen leider Real Madrid. Het team van Zakaria Bakkali verloor deze middag op de 24e speeldag van de Spaanse Primera Division op bezoek bij Alavés met 2-1.

De wedstrijd brak pas diep in de tweede helft open, toen Carlos Soler (70.) de rebound op een vrije trap benutte en Valencia op 0-1 bracht. Alavés gaf zich niet gewonnen, en Ibai Gomez (78.) tekende enkele minuten later voor de gelijkmaker. Aleksandar Katai (86.), amper een minuut op het veld, draaide de rollen zelfs helemaal om en bracht Alavés op 2-1. Valencia zette nog alles op alles om een punt uit de brand te slepen, maar onder meer invaller Zakaria Bakkali konden thuisdoelman Fernando Pacheco niet meer bedreigen. Valencia-middenvelder Fabian Orellana liep een minuut voor tijd nog tegen zijn tweede gele kaart aan.



Valencia blijft in de stand hangen op de veertiende plaats met 26 punten. Alavés (33 punten) staat tiende.