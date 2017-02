Megalomanie: een begrip dat Ronaldo blijkbaar niet vreemd is

Door: redactie

25/02/17 - 11u02

© Instagram.

Hoe zou het nog zijn met Ronaldo? Best oké, zo blijkt uit zijn meest recente update op Instagram. De Braziliaanse voetballegende, 40 intussen, vertoeft dezer dagen in Portland (Oregon) waar hij ook een bezoekje bracht aan het hoofdkwartier van Nike - sinds jaar en dag zijn sponsor. De voormalige steraanvaller van Inter Milan, Barcelona en Real Madrid heeft er zelfs een standbeeld staan, en dan moet hij daar natuurlijk mee op de foto. In die mate zelfs dat hij het bronzen beeld van zichzelf omhelst...



Het bijschrift bij het opvallende beeld had evenwel niks met de taferelen op de foto te maken. "Het is een eer om nog altijd deel te nemen aan het ontwikkelingsproces van altijd vernieuwende en de steeds meest moderne voetbalschoenen."