Zoon van Pelé ruim 12 jaar de cel in

25/02/17 - 08u30 Bron: Belga

'Edinho', de zoon van Pelé © EPA.

Edson Cholbi do Nascimento, de zoon van de Braziliaanse voetballegende Pelé, moet opnieuw naar de gevangenis. De 46-jarige ex-doelman moet na een eerdere veroordeling voor het witwassen van geld in een drugzaak voor twaalf jaar en tien maanden achter de tralies. Dat heeft een rechtbank in het Braziliaanse Sao Paulo beslist.