Real Madrid is Varane enkele weken kwijt

24/02/17 - 13u47 Bron: Belga

Raphaël Varane. © getty.

Raphaël Varane heeft een spierblessure in het linkerbovenbeen opgelopen, zo maakte Real Madrid vandaag bekend. De centrale verdediger van de Koninklijke is vermoedelijk een drietal weken buiten strijd.

Varane blesseerde zich woensdag in de inhaalwedstrijd van de zestiende speeldag tegen Valencia, die Real met 2-1 verloor. De Fransman moest toen na 72 minuten naar de kant en werd vervangen door Nacho.



Door de kwetsuur mist de 23-jarige Varane de competitiematchen tegen Villarreal, Las Palmas, Eibar en Betis, net als de terugmatch van de achtste finales in de Champions League tegen het Napoli van Dries Mertens, op 7 maart in Italië. Real won de heenmatch met 3-1.