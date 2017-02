Barcelona gaat voetbalacademie openen in Zuid-China

Egon Van Nijverseel

24/02/17 - 12u35 Bron: Himalayan Times

FC Barcelona vertelde vandaag in een persbericht dat ze van plan zijn om dit jaar een voetbalacademie op te richten in Zuid-China. Ze gaan hiervoor samenwerken met een lokale onderneming, Mission Hills Group.

De academie, gelegen in Haikou, zal zeven voetbalvelden omvatten en duizend kinderen kunnen opvangen. De kinderen zullen een leeftijd hebben tussen zes en achttien jaar, vertelde Barcelona in een persmededeling. "De 'FCBEscola' in Haiku zal geleid worden door trainers van Barcelona en zij gebruiken dezelfde methodes als bij de jeugd van FCB", las de mededeling. "De academie opent zijn deuren deze zomer, de eerste training vindt plaats in september."