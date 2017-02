Huwelijk tussen Leicester City en mirakeltrainer Claudio Ranieri loopt op de klippen

Thomas Lissens

23/02/17 - 21u15

Claudio Ranieri is niet langer de trainer van Leicester City. De 65-jarige Italiaan zorgde vorig seizoen voor een verrassing van formaat door Leicester naar de titel in de Premier League te leiden, maar dit seizoen loopt het een pak stroever bij de 'Foxes'. Leicester heeft amper twee punten meer op de teller staan dan hekkensluiters Crystal Palace en Sunderland.

"Dit is de moeilijkste beslissing die al hebben moeten nemen in leicester", zegt vicevoorzitter Aiyawatt Srivaddhanaprabha op de clubwebsite. "Maar we moeten het ploegbelang boven het sentiment zetten en daarom denk ik dat dit de enige correcte beslissing was. We zullen Claudio wel voor eeuwig dankbaar zijn voor wat hij voor onze ploeg gedaan heeft."



"We verwachtten niet dat we onze wonderseizoen zouden herhalen. Niet degraderen was onze voornaamste bekommernis, maar dat lijkt steeds moeilijker te worden en we moesten iets ondernemen", aldus Srivaddhanaprabha. "Er staan ons nog dertien finales te wachten en die willen we in de beste omstandigheden afwerken."



Ranieri arriveerde in 2015 in het King Power Stadium. Eerst voorkwam hij dat de 'Foxes' degradeerden naar de Championship en ik het seizoen erop leidde hij Leicester naar één van de grootste verrassingen in de geschiedenis van het Engelse voetbal.