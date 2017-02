Lukaku en Mirallas trainen opnieuw mee bij Everton

Door: redactie

Rode Duivels Romelu Lukaku en Kevin Mirallas nemen opnieuw deel aan de groepstrainingen bij Everton. Dat heeft hun coach Ronald Koeman bevestigd op de persbabbel in aanloop naar de competitiewedstrijd tegen Sunderland.

Vorige week moest Lukaku met last aan de kuit verstek laten voor een trainingskamp van vijf dagen in Dubai, de opschutter van de Toffes werkte op Europese bodem aan zijn herstel. "Zijn blessure is van de baan. Lukaku trainde de voorbije drie dagen opnieuw mee met de groep", zei Koeman. Lukaku maakte dit seizoen al zestien doelpunten in de Premier League. Hij kan in de thuiswedstrijd tegen Sunderland het clubrecord van Duncan Ferguson evenaren of zelfs overtreffen. Ferguson, op Goodison Park aanvalstrainer van Lukaku, maakte zestig doelpunten voor Everton in de Premier League. 'Big Rom' scoorde voorlopig 59 keer.



Ook Kevin Mirallas, die uit voorzorg aan de kant werd gehouden in de competitiewedstrijd tegen Middlesbrough (0-0), is volledig hersteld van de kwaaltjes aan zijn lies. "Hij maakte deze week net als James McCarthy de groepstrainingen vol", aldus de Nederlandse oefenmeester.