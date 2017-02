Lukaku en Mirallas zijn terug fit en trainen weer mee bij Everton

Lander Verhoeven

23/02/17

© getty.

Vorige week ging Romelu Lukaku niet mee op stage met Everton omdat hij hinder had aan de kuit. Vandaag liet Ronald Koeman op de website van de Engelse ploeg weten dat de spits weer kan mee trainen met de groep, ook Kevin Mirallas sluit terug aan.

De trainer van 'The Toffees' meldde het goede nieuws tijdens de persbabbel: "Romelu had een klein probleem met zijn kuit, maar ondertussen is hij al drie dagen terug aan het meetrainen." Tijdens het laatste duel tegen Middlesbrough werd de andere Belg Kevin Mirallas uit voorzorg aan de kant gehouden wegens last van de lies. Maar Mirallas is ook terug volledig fit en traint weer mee met de groep.