Manchester United haalt Bayern in als populairste buitenlandse club in China

Marie Rutsaert

23/02/17 - 15u53 Bron: BBC

In de meest recente versie van 'Red Card' is opnieuw in kaart gebracht welke voetbalclubs het meest aandacht krijgen op Chinese sociale media. Dit jaar is er verandering aan de top. Bayern Munich was jarenlang de grote leider, dit jaar neemt ManU die rol over.