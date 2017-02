Vier uur lang neemt tatoeëerder Eden Hazard onder handen met dit resultaat

Door: redactie

Terwijl concurrenten Manchester City (5-3 tegen Monaco), Manchester United (0-1 bij Saint-Etienne) en Tottenham Hotspur (vanavond tegen AA Gent) deze week weer aan de bak moesten/moeten, kan leider Chelsea zich in alle rust en stilte voorbereiden op het Premier League-duel tegen Swansea van komende zaterdag. Tijd te over en dus bracht Eden Hazard gisteren zijn dag door in het Fulham Tattoo Centre. Vier uur lang liet de Rode Duivel zijn rechterarm oplappen voor een 'half sleeve tattoo'.



Het is niet de eerste keer dat de flankaanvaller van Chelsea een tattoo laat zetten. Ook op zijn linkerpols, onder zijn buik en aan de (linker)zijkant heeft Hazard reeds een exemplaar.