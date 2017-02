Door: redactie

22/02/17 - 23u08 Bron: Belga

Denis Odoi (rechts, archieffoto). © afp.

Fulham heeft vandaag op de 34e speeldag van de Championship de drie punten gepakt op bezoek bij Bristol City. De match eindigde op 0-2. Denis Odoi speelde de hele match bij Fulham.

Piazon (17.) opende in de eerste helft de score voor Fulham. Na de pauze verdubbelde Cairney (54.) de stand na defensief geklungel van Bristol.



In de stand stijgt Fulham naar de zevende plaats, Odoi en co tellen 52 punten. Bristol blijft 21e (op 24) met 32 punten.