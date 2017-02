Nederlaag van Real Madrid in Valencia maakt titelstrijd in La Liga weer spannend

Door: redactie

video Real Madrid is er niet in geslaagd om zijn voorsprong als leider te vergroten in La Liga. 'De Koninklijke' verloor een inhaalmatch van de zestiende speeldag op bezoek in Valencia met 2-1. Real blijft zo op één puntje van eerste achtervolger Barcelona, al heeft het nóg een match tegoed. De titelstrijd in Spanje is meteen een pak spannender geworden.