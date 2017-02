RB Leipzig kampioen en uitgesloten voor Champions League? Het kan

Feestende Leipzig-spelers na een overwinning tegen Hertha Berlijn. © ap.

RB Leipzig ziet een berejaar straks misschien niet eens bekroond met een eerste deelname aan de Champions League. "Omdat de UEFA de club mogelijk een startverbod oplegt", meldt de Oostenrijkse krant 'Salzburger Nachrichten'.

Het schoentje voor RB Leipzig, momenteel afgescheiden nummer twee in de Bundesliga, wringt bij de UEFA-reglementen. Die stipuleren dat "twee clubs die door dezelfde geldschieter gesponsord worden, niet op hetzelfde moment in een Europese clubcompetitie mogen aantreden". Probleem: energiedrankproducent Red Bull steekt niet alleen zijn centen in RB Leipzig maar ook in RB Salzburg, de huidige competitieleider in Oostenrijk. Volgens de 'Salzburger Nachrichten' zijn er indicaties dat de UEFA een onderzoek is gestart, dat mogelijk leidt tot de uitsluiting van Leipzig voor Europees voetbal.



Geen nervositeit

"Ik heb dat artikel met verbazing gelezen", zegt Leipzig-voorzitter Oliver Mintzlaff. "Gelooft u mij, binnen onze club heerst geen nervositeit daarover. Van een vermeend onderzoek door de UEFA zijn wij niet op de hoogte. Als wij ons sportief voor de Champions League kwalificeren, is er geen enkele reden tot twijfel. Dan spelen wij volgend seizoen Europees." Ook in Salzburg hebben ze er het volste vertrouwen in. "Ik ga ervan uit dat zowel Leipzig als Salzburg volgend seizoen aan een Europese clubcompetitie kunnen deelnemen", zegt sportief directeur Christoph Freund.



Fifty-fifty

Uiterlijk begin juni moet de UEFA zijn standpunt bekendmaken. In het geval de Europese voetbalbond slechts één van beide clubs toelaat in Europa, spreken de reglementen in het voordeel van Salzburg. Insiders die door de Oostenrijkse krant werden gecontacteerd, schatten de kans dat beide clubs Europees mogen spelen op fifty-fifty.