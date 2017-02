Racismeschandaal rond wenende speler bereikt triest dieptepunt, met dank aan deze blondine

Everton Luiz stapt in tranen het veld af. Rechts op de foto: Jelena Polic, vice-voorzitter van Rad Belgrado. © afp/facebook.

Het racismeschandaal in de Servische competitie, waarover we al eerder berichtten, heeft een triest dieptepunt bereikt. Jelena Polic, vice-voorzitter van Rad Belgrado, heeft op haar Facebookpagina nog wat olie op het vuur gegoten.

In een vlijmscherpe boodschap haalt de blondine uit naar Everton Luiz. De speler van Partizan stapte vorig weekend wenend het veld af nadat hij de hele wedstrijd het mikpunt was geweest van racistische gezangen.



"Waarom ga je niet terug naar Brazilië?", schrijft Polic. "Daar kan je je zwarte vinger tonen en trouw zweren aan je Braziliaanse moeder. En zo komt alles weer goed. Het hele verhaal rond de 'grote' Everton, en rond wat er in de match tussen Rad en Partizan is gebeurd, is tendentieus en bedroevend. Blijkbaar moeten wij andere mensen meer respecteren dan onszelf. Meer nog, we moeten er precies trots op zijn dat we zeven buitenlanders in ons team tellen. En dan die fake tranen en al dat gedoe. Alsof hij zo van Servië houdt."



De opruiende woorden van Polic sloegen in Servië in als een bom. Voor- en tegenstanders gingen een verhitte discussie aan, waarna Polic besliste om het bericht op haar Facebookpagina te verwijderen.



Het wordt uitkijken of de haatboodschap van het bestuurslid van Rad Belgrado een invloed zal hebben op latere sancties. De Servische voetbalbond legde Rad Belgrado al een voorlopige straf op. De club mag geen wedstrijden meer afwerken in zijn eigen stadion tot de bond het onderzoek naar de racistische beledigingen heeft afgerond.