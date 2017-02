"Die ref is een klootzak!" Neen, populair heeft deze man zich gisteren niet gemaakt bij De Bruyne en co

Door: Glenn Bogaert

22/02/17 - 11u00

© getty.

5-3 na een straffe comeback van Manchester City, het was gisteren werkelijk smullen in de Champions League. AS Monaco ging vrank en vrij op zoek naar een stunt in het Etihad Stadium, maar werd in de laatste twintig minuten uiteindelijk overvleugeld door Kevin De Bruyne en zijn 'Citizens'. Opluchting troef bij de Engelsen want ze kregen het niet cadeau van de Monegasken en bovendien wilde ook de ref niet altijd mee, dat gevoel leefde bij heel wat fans van de 'Sky Blues'.