Vietnamese voetballers die uit protest weigerde door te spelen zijn twee jaar geschorst

Lander Verhoeven

22/02/17 - 10u12 Bron: AD

video De Vietnamese voetbalbond heeft twee spelers voor twee jaar geschorst na een bizar protest bij een strafschop afgelopen weekend. De coach moet zelfs een schorsing van drie jaar uitzitten.

De spelers van Long An waren zo woedend dat de scheidsrechter Ho Chi Minh een tweede penalty gaf bij een stand van 2-2, dat ze weigerden verder te spelen. In eerste instantie liepen ze boos het veld af. Nadat de spelers werden aangemaand terug te keren, besloot het elftal dan maar helemaal te stoppen met voetballen.



Doelman Nguyen Minh Nhut keerde demonstratief zijn rug naar de strafschopnemer op het moment dat die van elf meter schoot. Bewegingloos stonden de spelers daarna op het veld terwijl Ho Chi Minh City nog twee keer de doelman passeerde. Het werd 5-2.



In een verklaring laat de bond weten dat de keeper, aanvoerder en coach geschorst zijn "voor het verstoren van de wedstrijd, het niet respecteren van de beslissing van de scheidsrechter en het veroorzaken van schade aan de reputatie en eer van de Vietnamese voetbalbond".



Bekijk hieronder nog eens de beelden vanaf 4'40''.