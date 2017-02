Barça-voorzitter: "Er is geen plan B. We willen door met Luis Enrique"

Door: redactie

Josep Maria Bartomeu, voorzitter van FC Barcelona, heeft vandaag zijn steun uitgesproken aan Luis Enrique. De trainer van Barça kreeg het de voorbije week zwaar te verduren en was het mikpunt van kritiek. Barcelona verloor vorige week in de achtste finales van de Champions League met 4-0 bij PSG en won gisteren zonder groots te spelen met 2-1 van Leganes.



"Luis Enrique is de trainer die we willen. Hij heeft uitstekend werk geleverd en we zijn tevreden over hem. Er is geen plan B. We willen met hem door", aldus Bartomeu. "We staan in de bekerfinale en het seizoen is nog lang."



Ook middenvelder Andrés Iniesta ziet het nog zitten met zijn coach. "We zijn het vertrouwen niet kwijtgeraakt. Niet in onszelf en ook niet in de trainer. We moeten even door deze periode heen."



FC Barcelona heeft in La Liga één punt minder dan leider Real Madrid, die wel twee wedstrijden minder speelde dan de Catalanen. De return tegen PSG is over twee weken.