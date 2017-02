Victor Vazquez naar Amerika: "Toronto doet me in veel opzichten denken aan Club"

Door: Wouter Devynck

Ex-Club Bruggespeler Victor Vázquez (30) heeft dan eindelijk een nieuwe ploeg gevonden. De aanvallende middenvelder zat privé en sportief al langer op een dood spoor bij zijn Mexicaanse club Cruz Azul en gaat nu aan de slag bij in de Major Soccer League bij het Canadese FC Toronto.

Met de ontbinding van zijn contract komt een einde aan de lijdensweg van Vázquez in Mexico. De Spanjaard werd er vooral gebruikt als bankzitter, raakte ook geblesseerd en was in 23 matchen slechts goed voor één goal en één assist. Vanaf het moment dat hij eind vorig jaar te kennen gaf dat hij de club wilde verlaten, liet Cruz Azul hem bovendien niet meer met de groep meetrainen.



Bij Toronto wil Vázquez zijn carrière nieuw leven inblazen. Op dit moment bevindt hij zich al in Florida, waar Toronto het nieuwe seizoen voorbereidt. Dat gaat van start op 4 maart. "Door deze transfer voel ik me opnieuw voetballer", vertrouwde hij ons toe. "Zeker omdat ik de voorbije maanden alleen moest trainen. Dat ik nu weer met ploegmaats kan samenspelen en gewoon een bal kan passen naar hen, voelt aan als puur geluk."



Vriendelijke mensen

En toch heeft hij geen spijt van zijn overstap naar Mexico. "Neen, omdat het een weloverwogen beslissing was. Ok, het is niet gelopen zoals ik dacht dat het zou lopen, maar ik heb veel geleerd. Vooral dat familie het allerbelangrijkste blijft. Belangrijker dan voetbal, dan geld of andere zogezegde belangrijke dingen in het leven. Eens je samen een kind hebt (zoontje Leo is drie jaar, red.), ligt je focus daar."



Het bewijs is dat hij een jaarsalaris van 1,5 miljoen euro netto laat liggen. Inleveren zal hij sowieso doen, maar doordat Vázquez transfervrij tekende, kon Toronto gebruik maken van een speciale regel waarbij het loonplafond van zo'n 400.000 euro in de Major League Soccer kan omzeild worden en de club zelf nog een deel van het loon betaalt. Maar naar eigen zeggen is dat dus niet het belangrijkste. "Ik ben heel gelukkig met Toronto. Zo kan ik nog eens een ander deel van de wereld zien en moet ik ook niet inzitten over onze veiligheid. Bovendien zijn het hier ook vriendelijke mensen zoals in Brugge. Deze club doet me trouwens in heel veel opzichten aan Club Brugge denken. Dit is een goede dag!"