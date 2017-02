Victor Vázquez naar Toronto

Wouter Devynck

20/02/17 - 17u12

© Twitter Toronto FC.

Ex-Club Bruggespeler Victor Vázquez heeft een nieuwe ploeg gevonden. De 30-jarige middenvelder zat privé en sportief al langer op een dood spoor bij zijn Mexicaanse club Cruz Azul - waar hij zelfs apart trainde - en is er eindelijk in geslaagd om zijn contract te laten ontbinden. Hij gaat nu aan de slag bij in de Major Soccer League bij het Canadese FC Toronto.