Neymar voor de rechtbank na beschuldiging van corruptie

Zowel Neymar, Barcelona als zijn ex-club Santos moeten voor de rechtbank verschijnen na beschuldigingen van corruptie. Hun beroep hiertegen werd vandaag verworpen door het Spaanse hooggerechtshof.

Tegen een beslissing van het hooggerechtshof kunnen ze niet meer in beroep gaan. De beschuldiging komt van de Braziliaanse investeringsgroep DIS. DIS was eigenaar van een deel van Neymar's transferrechten en meent minder geld gekregen te hebben dan waar ze recht op hadden bij zijn transfer. Er werden onderzoeken uitgevoerd in Spanje en Brazilië om er achter te komen of een deel van Neymar's transferbedrag achter werd gehouden.