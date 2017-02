Dani Alves vernietigend voor "ondankbaar, vals en onrespectvol" Barcelona

Egon Van Nijverseel

20/02/17 - 15u05 Bron: Eurosport

© kos.

Voormalig Barcelona-speler Dani Alves heeft openlijk gesproken over zijn ontevredenheid met Barcelona en zijn gevoelens over de manier waarop hij er vertrok.

© getty.

De Braziliaanse verdediger won 23 titels tijdens zijn acht seizoenen bij Barcelona. Hij zegt nu dat hij onrespectvol behandeld is en dat hij boos is om de manier waarop de club zich tegenover hem gedroeg. Alves werd gratis aan Italiaanse eersteklasser Juventus gegeven, maar dat was het probleem helemaal niet.

"Ik ben graag geliefd en als ze me niet willen, dan vertrek ik", vertelt hij aan de Spaanse krant ABC. "Tijdens mijn laatste drie seizoenen hoorde ik heel de tijd geruchten dat ik wegging, maar het bestuur vertelde me niets. Ze waren vals en ondankbaar. Ik kreeg gewoonweg geen respect. Daarom speelde ik hun spelletje mee en tekende ik een contractverlenging, met een clausule waardoor ik een jaar later gratis kon vertrekken."