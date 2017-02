Unicum in het voetbal: Chan Yuen-ting is eerste vrouwelijke coach die het schopt tot in continentale league

Lander Verhoeven

20/02/17 - 12u48

Chan Yuen-ting is coach van Eastern Sports Club uit Hong Kong en debuteert woensdag in de Aziatische Champions League. Hierdoor is ze de eerste vrouwelijke trainster die aantreedt in een mannelijke continentale league. Woensdag neemt ze het op tegen het Guangzhou Evergrande van Felipe Scolari, Paulinho en Jackson Martinez.